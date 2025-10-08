«Осталось перекрасить волосы»: в Госдуме ответили, чей «марионеткой» является Зеленский
Колесник: Зеленский является марионеткой Бориса Джонсона
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Владимир Зеленский — марионетка бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.
По словам парламентария, которые приводит NEWS.ru, экс-комик «портит воздух», путешествуя с визитами по разным странам, а его роль сводится к тому, чтобы исполнять волю Джонсона.
«Зеленский — кукла Бориса Джонсона, который им вертит, как марионеткой. (...) Осталось только перекрасить волосы и сделать такую же прическу», — добавил Колесник.Российский депутат отметил, что в этой ситуации страдают обычные люди, ставшие разменной монетой. Он также сравнил Джонсона с говорящим попугаем из «захудалого зоопарка», утверждая, что тот управляет Зеленским. Собеседник с иронией указал на внешний вид главы киевского режима.
Ранее британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в боевых действиях на стороне России, заявил, что Зеленский войдёт в историю наряду с Адольфом Гитлером и назвал его «наркофюрером», используемым Западом.