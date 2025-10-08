08 октября 2025, 13:04

Колесник: Зеленский является марионеткой Бориса Джонсона

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Владимир Зеленский — марионетка бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.





По словам парламентария, которые приводит NEWS.ru, экс-комик «портит воздух», путешествуя с визитами по разным странам, а его роль сводится к тому, чтобы исполнять волю Джонсона.





«Зеленский — кукла Бориса Джонсона, который им вертит, как марионеткой. (...) Осталось только перекрасить волосы и сделать такую же прическу», — добавил Колесник.