Канадский наемник заработал миллионы в боях против России

08 октября 2025, 13:05

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Канады

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор и объявил в международный розыск 29-летнего Дилана Морданта из Канады, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру республики.





По данным надзорного ведомства, за все время службы в так называемом Интернациональной легионе наемник заработал 3,1 млн рублей. Известно, что он приехал на Украину в марте 2022-го из Польши и вступил в ряды украинской армии. Мужчина участвовал в боевых действиях против России до июня этого года.



«Канадца приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в материале.