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Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму.
«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — прокомментировал он.
По словам Бигмы, суточные потери украинских боевиков в зоне «Запада» составили свыше 250 единиц живой силы. В МО РФ заявляли о польских, грузинских, британских и американских наемниках в зоне боевых действий. В министерстве отмечали, что Киев использует их как «пушечное мясо». Сами наемники говорили о плохой координации их действий украинским командованием.
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