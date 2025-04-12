Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ

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Военное авиационное предприятие Украины поразили российские летчики и артиллеристы. Как уточнили в МО РФ, поражена также инфраструктура военного аэродрома и гидропорт противника.
«Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах», — сказано в сообщении оборонного ведомства.В Минобороны России добавили, что при нанесении ударов использовались дроны и ракеты. Боевики ВСУ потеряли американские авиационные бомбы, беспилотники и реактивные снаряды.
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Никита Кротов