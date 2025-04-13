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Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Два мощных взрыва прогремели в украинских Сумах на севере страны, сообщают СМИ Украины. В Сумской области и других регионах республики работает воздушная тревога. Информации о пострадавших нет. О воздушной тревоге говорят в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Основной целью глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. В июне 2024 года Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, но в августе того же года боевики ВСУ вторглись в Курскую область. 24 марта 2025 года состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины.

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Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
13 апреля 2025, 12:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские бойцы уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины.

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Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Харьковской области
Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе
13 апреля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму.
«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — прокомментировал он.

По словам Бигмы, суточные потери украинских боевиков в зоне «Запада» составили свыше 250 единиц живой силы. В МО РФ заявляли о польских, грузинских, британских и американских наемниках в зоне боевых действий. В министерстве отмечали, что Киев использует их как «пушечное мясо». Сами наемники говорили о плохой координации их действий украинским командованием.

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В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа состоится, но она требует подготовки
13 апреля 2025, 11:59

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, но эта встреча требует подготовки, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что встреча главы государства со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом стала дополнительным шагом к диалогу президентов. Разговор Путина и Уиткоффа состоялся в пятницу в Санкт-Петербурге. Он был посвящен урегулированию на Украине и продлился 4,5 часа.

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Успехи ВС РФ на покровском и угледарском фронтах, бои за Лысовку и Котляровку: последние новости СВО на 13 апреля
13 апреля 2025, 10:40

Фото: iStock/ DoroO

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВСУ не оставляют попыток всячески задержаться на российской территории. Сейчас их присутствие наблюдается в Олешне и Горнали. С мест появились сообщения о штурмовых боях в Горнали. ВС РФ проводят операцию по захвату Горнальского монастыря, расположенного на холме к востоку от одноимённого населённого пункта.

Вооружённые силы Украины удерживают позиции в западной части населённого пункта Олешня и в прилегающих лесных массивах, подтягивая резервы из района Юнаковки Сумской области. В то же время российские военные постепенно ограничивают возможности украинских сил, используя сочетание артиллерийского огня, ударов с воздуха и наземных атак.

Белгородская область


На этом участке боевые действия происходят в непосредственной близости от границы, противник продолжает безуспешные попытки ее прорыва. За минувшие сутки отражено две атаки в окрестностях Поповки и Демидовки. Российские военнослужащие продолжают проводить операции по очистке лесных территорий, при этом отмечается наращивание военного контингента ВСУ в этом районе.

Дроны, артиллерия и малая авиация ВС РФ активно действуют как против позиций противника в приграничных районах, так и против его резервов в Сумской области Украины. Это позволяет предотвратить попытки украинских войск укрепить свои позиции и перебросить подкрепления.

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Покровское направление


ВС РФ успешно продвигаются в направлениях Котляровки и Троицкого, приближаясь к последней линии обороны украинских войск перед границами Днепропетровской области.

В селе Котляровка идут боестолкновения, и российские военные лишь частично вошли в населенный пункт. Украинские силы не проявляют активности в зоне Котлино-Удачное, однако северо-восточная часть Шевченко после наступления ВСУ со стороны Бельгийки перешла в серую зону. Ситуация остается напряженной, противник продолжает оказывать сопротивление. Лысовка почти полностью контролируется российскими войсками.

На восточном фланге российские силы вытеснили противника с позиций за рекой Казённый Торец и ведут бои за укрепрайон в направлении Малиновки и Мирного. В Тарасовке продолжаются столкновения в жилых зонах, и ВС РФ постепенно продвигаются к центру населённого пункта.

Херсонское направление


ВС РФ активно укрепляют позиции в этом районе фронта. За прошедшие сутки российские войска ликвидировали группу украинских военных, которая пыталась эвакуироваться, а также нанесли удар по бронетранспортёру в районе Берислава.

ВСУ продолжают обстреливать из артиллерии территорию левого берега Днепра. В результате обстрелов в Каховке пострадал мирный житель, а в Новой Каховке нанесён ущерб Свято-Андреевскому кафедральному собору.

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Краснолиманское направление


Российские войска оказывают давление на северные границы Торского, ведут атаки на окраины Колодезей и восточную часть Нового. Ключевым объектом является опорный пункт между Редкодубом и Екатериновкой, лежащий на пути в сторону Новомихайловки. Несмотря на активное сопротивление украинских сил, российские подразделения удерживают инициативу в этом районе.

Угледарский фронт


Подразделения ВС РФ успешно преодолели оборону ВСУ в окрестностях населённого пункта Шевченко и заняли позиции в лесном массиве, расположенном к востоку от него.

На участке между Раздольным и Богатырём продолжаются активные боевые действия. Противник использует тяжёлую бронетехнику, пытаясь не позволить российским войскам продвинуться к дороге у Богатыря.

В окрестностях Раздольного российские военные установили контроль над территорией площадью 13 квадратных километров. Несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение продолжается.

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Испания призвала направить замороженные активы России для обороны Европы
13 апреля 2025, 10:35

Фото: istockphoto / Alberto Masnovo

Испания выступила с инициативой создать специальный фонд, с помощью которого можно было бы направить замороженные российские активы на нужды обороны Европы и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
С предложением выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. Он призвал европейских партнёров разработать временный механизм финансирования для оказания помощи Украине, а также странам Восточной Европы.

По данным агентства, министры финансов стран ЕС активно обсуждают пути увеличения оборонного бюджета, поскольку не все государства объединения располагают достаточными ресурсами для этих целей.

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#испания
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