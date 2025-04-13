Взрывы прогремели в Сумской области Украины

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Два мощных взрыва прогремели в украинских Сумах на севере страны, сообщают СМИ Украины. В Сумской области и других регионах республики работает воздушная тревога. Информации о пострадавших нет. О воздушной тревоге говорят в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Основной целью глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. В июне 2024 года Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, но в августе того же года боевики ВСУ вторглись в Курскую область. 24 марта 2025 года состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины.
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Никита Кротов