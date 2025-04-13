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Успехи ВС РФ на покровском и угледарском фронтах, бои за Лысовку и Котляровку: последние новости СВО на 13 апреля

Фото: iStock/ DoroO

Фото: iStock/ DoroO

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВСУ не оставляют попыток всячески задержаться на российской территории. Сейчас их присутствие наблюдается в Олешне и Горнали. С мест появились сообщения о штурмовых боях в Горнали. ВС РФ проводят операцию по захвату Горнальского монастыря, расположенного на холме к востоку от одноимённого населённого пункта.

Вооружённые силы Украины удерживают позиции в западной части населённого пункта Олешня и в прилегающих лесных массивах, подтягивая резервы из района Юнаковки Сумской области. В то же время российские военные постепенно ограничивают возможности украинских сил, используя сочетание артиллерийского огня, ударов с воздуха и наземных атак.

Белгородская область


На этом участке боевые действия происходят в непосредственной близости от границы, противник продолжает безуспешные попытки ее прорыва. За минувшие сутки отражено две атаки в окрестностях Поповки и Демидовки. Российские военнослужащие продолжают проводить операции по очистке лесных территорий, при этом отмечается наращивание военного контингента ВСУ в этом районе.

Дроны, артиллерия и малая авиация ВС РФ активно действуют как против позиций противника в приграничных районах, так и против его резервов в Сумской области Украины. Это позволяет предотвратить попытки украинских войск укрепить свои позиции и перебросить подкрепления.

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Покровское направление


ВС РФ успешно продвигаются в направлениях Котляровки и Троицкого, приближаясь к последней линии обороны украинских войск перед границами Днепропетровской области.

В селе Котляровка идут боестолкновения, и российские военные лишь частично вошли в населенный пункт. Украинские силы не проявляют активности в зоне Котлино-Удачное, однако северо-восточная часть Шевченко после наступления ВСУ со стороны Бельгийки перешла в серую зону. Ситуация остается напряженной, противник продолжает оказывать сопротивление. Лысовка почти полностью контролируется российскими войсками.

На восточном фланге российские силы вытеснили противника с позиций за рекой Казённый Торец и ведут бои за укрепрайон в направлении Малиновки и Мирного. В Тарасовке продолжаются столкновения в жилых зонах, и ВС РФ постепенно продвигаются к центру населённого пункта.

Херсонское направление


ВС РФ активно укрепляют позиции в этом районе фронта. За прошедшие сутки российские войска ликвидировали группу украинских военных, которая пыталась эвакуироваться, а также нанесли удар по бронетранспортёру в районе Берислава.

ВСУ продолжают обстреливать из артиллерии территорию левого берега Днепра. В результате обстрелов в Каховке пострадал мирный житель, а в Новой Каховке нанесён ущерб Свято-Андреевскому кафедральному собору.

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Краснолиманское направление


Российские войска оказывают давление на северные границы Торского, ведут атаки на окраины Колодезей и восточную часть Нового. Ключевым объектом является опорный пункт между Редкодубом и Екатериновкой, лежащий на пути в сторону Новомихайловки. Несмотря на активное сопротивление украинских сил, российские подразделения удерживают инициативу в этом районе.

Угледарский фронт


Подразделения ВС РФ успешно преодолели оборону ВСУ в окрестностях населённого пункта Шевченко и заняли позиции в лесном массиве, расположенном к востоку от него.

На участке между Раздольным и Богатырём продолжаются активные боевые действия. Противник использует тяжёлую бронетехнику, пытаясь не позволить российским войскам продвинуться к дороге у Богатыря.

В окрестностях Раздольного российские военные установили контроль над территорией площадью 13 квадратных километров. Несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение продолжается.

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#статьи
Испания призвала направить замороженные активы России для обороны Европы
13 апреля 2025, 10:35

Фото: istockphoto / Alberto Masnovo

Испания выступила с инициативой создать специальный фонд, с помощью которого можно было бы направить замороженные российские активы на нужды обороны Европы и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
С предложением выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. Он призвал европейских партнёров разработать временный механизм финансирования для оказания помощи Украине, а также странам Восточной Европы.

По данным агентства, министры финансов стран ЕС активно обсуждают пути увеличения оборонного бюджета, поскольку не все государства объединения располагают достаточными ресурсами для этих целей.

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Жительница Шебекина была ранена во время атаки дронов ВСУ
13 апреля 2025, 10:26

Фото: iStock/sudok1

Во время атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадала жительница города Шебекино. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила ранение в результате атаки FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую больницу. Далее она продолжит лечение уже в Городской больнице №2 г. Белгорода.

Также Гладков написал, что из-за взрыва дрона был посечён осколками автобус.

Ранее российские лётчики и артиллеристы ударили по военному авиационному предприятию Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, поражена также инфраструктура военного аэродрома и гидропорт противника.

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Сотни бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области
ТАСС: 500 украинских бойцов сдались в плен ВС РФ на курском направлении
13 апреля 2025, 10:22

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Более 500 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), среди которых был один наёмник — колумбиец Пабло Пуэртес, сдались в плен российским войскам в Курской области. Такими данными силовые структуры поделились с ТАСС.
Также стало известно, что бойцы ВСУ получали приказ идти на штурм российских позиций, но в итоге они сдавались в плен всем отделением.

Ранее российская группировка войск «Север» сообщила, что ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над селом Горналь в Суджанском районе. Они применяют всевозможные типы БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга».

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Австрийский министр Плакольм призвала перестать помогать семьям с Украины
13 апреля 2025, 09:19

Фото: istockphoto / Teka77

Беженцы из Украины в Австрии получают все необходимые социальные льготы в приоритетном порядке, в отличие от других категорий просителей убежища.
Как сообщает издание Exxpress, в австрийском Зальцбурге наблюдается рост числа многодетных семей, прибывающих из украинского Закарпатья. Они получают полный пакет соцподдержки, в том числе пособие по уходу за ребенком и соцстрахование.

Несмотря на то, что регион не затронут боевыми действиями. Более того, прибывшие не владеют ни украинским, ни русским языком, однако имеют новые украинские паспорта.

Министр по делам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм выразила обеспокоенность ситуацией и предложила временно приостановить предоставление соцпомощи многодетным семьям из Закарпатья, чтобы исключить возможные злоупотребления системой льгот.

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Президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры по Украине идут хорошо
13 апреля 2025, 08:20

Фото: istockphoto / vchal

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с журналистами он отметил, что видит положительные сдвиги в отношениях между Украиной и Россией.
«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, наступает момент, когда «нужно либо смириться, либо заткнуться». Однако он отметил, что «все идет хорошо».

11 апреля Россию посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась около четырёх с половиной часов и завершилась в районе 23:00. После этого Уиткофф направился в Оман.

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