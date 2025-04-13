Успехи ВС РФ на покровском и угледарском фронтах, бои за Лысовку и Котляровку: последние новости СВО на 13 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВСУ не оставляют попыток всячески задержаться на российской территории. Сейчас их присутствие наблюдается в Олешне и Горнали. С мест появились сообщения о штурмовых боях в Горнали. ВС РФ проводят операцию по захвату Горнальского монастыря, расположенного на холме к востоку от одноимённого населённого пункта.
Вооружённые силы Украины удерживают позиции в западной части населённого пункта Олешня и в прилегающих лесных массивах, подтягивая резервы из района Юнаковки Сумской области. В то же время российские военные постепенно ограничивают возможности украинских сил, используя сочетание артиллерийского огня, ударов с воздуха и наземных атак.
Белгородская область
На этом участке боевые действия происходят в непосредственной близости от границы, противник продолжает безуспешные попытки ее прорыва. За минувшие сутки отражено две атаки в окрестностях Поповки и Демидовки. Российские военнослужащие продолжают проводить операции по очистке лесных территорий, при этом отмечается наращивание военного контингента ВСУ в этом районе.
Дроны, артиллерия и малая авиация ВС РФ активно действуют как против позиций противника в приграничных районах, так и против его резервов в Сумской области Украины. Это позволяет предотвратить попытки украинских войск укрепить свои позиции и перебросить подкрепления.
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Покровское направление
ВС РФ успешно продвигаются в направлениях Котляровки и Троицкого, приближаясь к последней линии обороны украинских войск перед границами Днепропетровской области.
В селе Котляровка идут боестолкновения, и российские военные лишь частично вошли в населенный пункт. Украинские силы не проявляют активности в зоне Котлино-Удачное, однако северо-восточная часть Шевченко после наступления ВСУ со стороны Бельгийки перешла в серую зону. Ситуация остается напряженной, противник продолжает оказывать сопротивление. Лысовка почти полностью контролируется российскими войсками.
На восточном фланге российские силы вытеснили противника с позиций за рекой Казённый Торец и ведут бои за укрепрайон в направлении Малиновки и Мирного. В Тарасовке продолжаются столкновения в жилых зонах, и ВС РФ постепенно продвигаются к центру населённого пункта.
Херсонское направление
ВС РФ активно укрепляют позиции в этом районе фронта. За прошедшие сутки российские войска ликвидировали группу украинских военных, которая пыталась эвакуироваться, а также нанесли удар по бронетранспортёру в районе Берислава.
ВСУ продолжают обстреливать из артиллерии территорию левого берега Днепра. В результате обстрелов в Каховке пострадал мирный житель, а в Новой Каховке нанесён ущерб Свято-Андреевскому кафедральному собору.
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Краснолиманское направление
Российские войска оказывают давление на северные границы Торского, ведут атаки на окраины Колодезей и восточную часть Нового. Ключевым объектом является опорный пункт между Редкодубом и Екатериновкой, лежащий на пути в сторону Новомихайловки. Несмотря на активное сопротивление украинских сил, российские подразделения удерживают инициативу в этом районе.
Угледарский фронт
Подразделения ВС РФ успешно преодолели оборону ВСУ в окрестностях населённого пункта Шевченко и заняли позиции в лесном массиве, расположенном к востоку от него.
На участке между Раздольным и Богатырём продолжаются активные боевые действия. Противник использует тяжёлую бронетехнику, пытаясь не позволить российским войскам продвинуться к дороге у Богатыря.
В окрестностях Раздольного российские военные установили контроль над территорией площадью 13 квадратных километров. Несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение продолжается.
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Елена Генералова