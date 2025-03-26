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Российские бойцы подразделения группировки «Север» уничтожили канадский броневик вместе с экипажем в районе села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военнослужащим ВС РФ удалось ликвидировать бронеавтомобиль Senator к западу от населённого пункта. Также было нанесено поражение ещё десяти бойцам ВСУ, не включая экипаж машины.
Напомним, что Гончаровка была освобождена российскими военными 15 марта. Населённый пункт находится вблизи Суджи, которую освободили 13 марта. Также ВС РФ в сжатые сроки вернули под контроль свыше 1100 километров территории, включая села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка и Михайловка.
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Напомним, что Гончаровка была освобождена российскими военными 15 марта. Населённый пункт находится вблизи Суджи, которую освободили 13 марта. Также ВС РФ в сжатые сроки вернули под контроль свыше 1100 километров территории, включая села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка и Михайловка.
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Анастасия Чинкова