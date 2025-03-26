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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцы ВС РФ уничтожили канадский броневик вместе с экипажем под Курском

Бойцы ВС РФ уничтожили канадский броневик вместе с экипажем под Курском

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские бойцы подразделения группировки «Север» уничтожили канадский броневик вместе с экипажем в районе села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военнослужащим ВС РФ удалось ликвидировать бронеавтомобиль Senator к западу от населённого пункта. Также было нанесено поражение ещё десяти бойцам ВСУ, не включая экипаж машины.

Напомним, что Гончаровка была освобождена российскими военными 15 марта. Населённый пункт находится вблизи Суджи, которую освободили 13 марта. Также ВС РФ в сжатые сроки вернули под контроль свыше 1100 километров территории, включая села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка и Михайловка.

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Хинштейн высказался о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере Апачеве
Хинштейн: рэперу Апачеву бесконечно бегать не получится
26 марта 2025, 21:25

Фото: iStock/Elena Perova

Рэпер Аким Апачев после акта вандализма в Судже не намерен приезжать в Курск для беседы с полицейскими, поскольку сейчас находится в Донецке, но и там не выходит на связь с правоохранителями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона отметил, что полицейским пока не удаётся привлечь Апачева к ответственности по трём административным статьям и провести беседу в рамках доследственной проверки по статье уголовного кодекса о вандализме.

23 марта стало известно о поездке рэпера в Суджу. Такие действия Апачева вызвали возмущение как у простых россиян, так и у общественных деятелей.

После музыкант раскритиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позднее извинился.

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#курская область
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«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
Жовква: Украина ждёт прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
26 марта 2025, 21:07

Фото: iStock/artJazz

Иван Жовква, замглавы офиса Владимира Зеленского, заявил, что в Киеве надеются на прибытие из Евросоюза не миротворческих, а боевых частей. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
Чиновник заявил, что Украине не нужна миссия по обеспечения мира. Каждый солдат, который потенциально прибудет в страну, должен быть готов к участию в реальных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания собираются сформировать «миротворческий корпус» из 10-30 тысяч военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне состоялась встреча военачальников государств «коалиции желающих», в ходе которой обсуждались детали отправки войск на Украину.

12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие контингента НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине является угрозой для Москвы. Россия не примет этого ни при каких условиях.

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Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались
26 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы взорвали трубу, где прятались украинские боевики, отказавшиеся сдаваться в плен на Артёмовском направлении.
Историю рассказал RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».

Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.

Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.

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#новости
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#вс рф
#солдат
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«Чхать он на это хотел»: в ВСУ откровенно высказались о Трампе
Офицер ВСУ Ярославский: Трамп отказывается признавать прежние границы Украины
26 марта 2025, 18:29

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа больше не актуален Будапештский меморандум, гарантировавший границы Украины на момент его принятия в 1994 году. Об этом военнослужащий сообщил в интервью журналистке Анне Максимчук.
Украинский офицер подчеркнул, что сейчас Трампу абсолютно «начхать» на то, что говорят об этом меморандуме, который гарантирует Украине независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года со стороны США, России и Великобритании. По всей видимости, американский лидер считает, что те времена прошли, поэтому сейчас он никому ничего не должен.

В связи с этим Ярославский заявил, что Украине следовало бы вписаться в новую мировую архитектуру, чтобы не участвовать в конфликте «ещё 300 лет».

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Минобороны: Киев делает всё возможное для срыва договорённостей России и США
26 марта 2025, 18:01

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Украина продолжает наносить удары по объектам российской гражданской энергетической инфраструктуры. Тем самым Киев делает всё возможное для срыва достигнутых договорённостях о мерах поэтапного урегулирования вооружённого конфликта.
Об этом в среду, 26 марта, заявили в министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

«Тем не менее, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — указано в сообщении Минобороны.

Такими действиями, продолжая нанесение ущерба российским объектам энергетики, Киев пытается сорвать достигнутые договорённости между Россией и США относительно постепенного принятия мер по урегулированию конфликта, отметили в МО РФ.

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