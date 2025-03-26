Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа больше не актуален Будапештский меморандум, гарантировавший границы Украины на момент его принятия в 1994 году. Об этом военнослужащий сообщил в интервью журналистке Анне Максимчук.