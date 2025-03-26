Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались

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Российские бойцы взорвали трубу, где прятались украинские боевики, отказавшиеся сдаваться в плен на Артёмовском направлении.
Историю рассказал RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».
Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.
Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.
Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.
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Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.
Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.
Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.
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Элина Позднякова