Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались

Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы взорвали трубу, где прятались украинские боевики, отказавшиеся сдаваться в плен на Артёмовском направлении.
Историю рассказал RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».

Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.

Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.

Читайте также:

Прорыв в Судже, контратаки в Часов Яре, переброска резервов ВСУ в Курскую область: последние новости СВО

Немецкие военные ранены при ударе по Кривому Рогу

Боевики ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи
#военные
#новости
#всу
#вс рф
#солдат
«Чхать он на это хотел»: в ВСУ откровенно высказались о Трампе
Офицер ВСУ Ярославский: Трамп отказывается признавать прежние границы Украины
26 марта 2025, 18:29

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа больше не актуален Будапештский меморандум, гарантировавший границы Украины на момент его принятия в 1994 году. Об этом военнослужащий сообщил в интервью журналистке Анне Максимчук.
Украинский офицер подчеркнул, что сейчас Трампу абсолютно «начхать» на то, что говорят об этом меморандуме, который гарантирует Украине независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года со стороны США, России и Великобритании. По всей видимости, американский лидер считает, что те времена прошли, поэтому сейчас он никому ничего не должен.

В связи с этим Ярославский заявил, что Украине следовало бы вписаться в новую мировую архитектуру, чтобы не участвовать в конфликте «ещё 300 лет».

Читайте также:

Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира

Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп

Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине
#украина
#сша
#россия
#конфликт
#дональд трамп
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Киев делает всё возможное для срыва договорённостей России и США
26 марта 2025, 18:01

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Украина продолжает наносить удары по объектам российской гражданской энергетической инфраструктуры. Тем самым Киев делает всё возможное для срыва достигнутых договорённостях о мерах поэтапного урегулирования вооружённого конфликта.
Об этом в среду, 26 марта, заявили в министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

«Тем не менее, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — указано в сообщении Минобороны.

Такими действиями, продолжая нанесение ущерба российским объектам энергетики, Киев пытается сорвать достигнутые договорённости между Россией и США относительно постепенного принятия мер по урегулированию конфликта, отметили в МО РФ.

Читайте также:

«Боги войны»: стало известно, кто заменит уставших бойцов в зоне СВО

Киев срывает договоренности, достигнутые между РФ и США об ударах по энергообъектам

Прорыв в Судже, контратаки в Часов Яре, переброска резервов ВСУ в Курскую область: последние новости СВО
#мо
#сша
#режим
#минобороны
#зеленский
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о состоянии раненого в Белгородской области оператора Первого канала
Минздрав: раненого под Белгородом оператора Первого канала перевезут в Москву
26 марта 2025, 17:29

Фото: iStock/Chalabala

Раненого в Белгородской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова перевезут на лечение в российскую столицу, сейчас он находится под присмотром курских врачей. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — рассказал Кузнецов журналистам.

По его словам, сейчас врачи Курской областной больницы уже стабилизировали состояние пострадавшего.

26 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

Читайте также:

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой

Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Песков заявил, что ВСУ целенаправленно убили российских военкоров
#врачи
#дело
#уголовное дело
#лечение
#травмы
#ожоги
#больницы
#ск рф
#оператор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Майданов: проект «Герои Подмосковья» помогает начать жизнь заново
26 марта 2025, 17:07

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Кадровая программа «Герои Подмосковья», судя по статистике, вызывает большой интерес, так как помогает начать жизнь заново. Такое мнение высказал депутат Госдумы, заслуженный артист России, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Денис Майданов.
«Интерес к программе высокий. Это подтверждает, насколько востребована такая инициатива. Приятно видеть, что проект вызывает отклик, и люди реально хотят в нём участвовать. Программа действительно дает людям шанс начать всё заново. Большой плюс, что на сайте есть обратная связь. Можно задать вопрос и оперативно получить ответ», – сказал Майданов.
Он похвалил функционал сайта «Герои Подмосковья» и отметил, что это не просто форма для подачи заявки, а полноценная платформа, где можно найти всю нужную информацию об отборе, сроках и условиях участия.
«Я заходил туда несколько раз уточнить детали. Всё удобно структурировано, легко найти нужные разделы», – поделился депутат.
Подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» бойцы СВО могут на сайте программы с 3 марта по 30 апреля. Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Для участия в программе участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

К 26 марта желание участвовать в программе выразили 642 человека. 285 из них – действующие бойцы спецоперации. Больше всего заявок поступило из Московской области – 519, из Москвы – 69, 54 – из других регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Читайте также:

Участники СВО впервые выступят на подмосковном чемпионате «Абилимпикс»

В образовательном центре «Созвездие» будут помогать детям ветеранов СВО

Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время
#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#денис майданов
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Откровения Залужного: экс-главком ВСУ вспомнил о претензиях Румынии за упавшие БПЛА
Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за упавшие БПЛА
26 марта 2025, 16:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что никакой 5-й статьи НАТО не существует, пишут украинские СМИ.
«Страны Балтии понимают, что нет никакой 5-й статьи НАТО и никогда не было. Польша понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния всё понимает, только молчит. Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали "Шахеды"», — приводит украинское СМИ слова Залужного.
По его словам, когда он еще был главкомом ВСУ, ему звонили из Румынии и предъявляли претензии за включение средств радиоэлектронной борьбы, после чего дроны улетели на румынскую территорию.

Напомним, в 5-й статье НАТО говорится о том, что нападение на любую страну альянса будет восприниматься как атака сразу на все государства блока.

Читайте также:

Назван главный кандидат на пост нового президента Украины

Залужный раскрыл потери ВСУ, назвав их критическими

Два человека обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев
#нападение
#сми
#пост
#страны
#польша
#нато
#всу
#ракеты
#атака
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате