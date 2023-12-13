Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

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Родные погибших бойцов специальной военной операции (СВО) получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, следует из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.
Эта инициатива касается родственников бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые находились вовлеченными в текущую спецоперацию.
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