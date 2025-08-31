Над регионами России за ночь сбили 21 украинский БПЛА
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 21 украинский БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 11 дронов уничтожили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской областью и по одному — над Белгородской и Брянской областями. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
