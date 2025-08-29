Бойцы ВС РФ уничтожили ударный кулак «Азова»* в ДНР

29 августа 2025, 11:57

Кимаковский сообщил об уничтожении ударного кулака «Азова»* в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Донецкой народной республике уничтожили ударный кулак группировки «Азов»*, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передаёт ТАСС.