Бойцы ВС РФ уничтожили ударный кулак «Азова»* в ДНР
В Донецкой народной республике уничтожили ударный кулак группировки «Азов»*, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передаёт ТАСС.
По его словам, в ударный кулак входили 50 человек и восемь единиц иностранной техники. «Азов»* готовил наступление на краснолиманском направлении и сосредоточил крупные силы в лесах под Карповкой, Средним, Шандриголово и Дерилово.
Среди уничтоженной техники, по данным Кимаковского, — два MaxxPro, два БТР M113, один «Хамви» и один пикап.
Ранее сообщалось, что подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием батальона «Азов»* попали в огневые мешки на красноармейском направлении.
*Запрещенная в России террористическая организация
