В Сумской области ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера спецназа
Высокопоставленный офицер спецназа Эстонии был ликвидирован на территории Сумской области Украины. По данным РИА Новости, в 2023 году Олев Руст отправился добровольцем на Украину, присоединившись к третьему полку специальных сил (ССО).
Как сообщил источник агентства в российских силовых структурах, вероятной причиной гибели эстонского наёмника стал массированный удар с применением авиационных бомб (ФАБ). Руст имел опыт участия в международных операциях – в 2020 году он принимал участие в миссии в Мали, а также ранее участвовал в операциях НАТО в Афганистане и Мали.
Подробности инцидента выясняются.
