В Сумской области ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера спецназа

29 августа 2025, 10:38

Фото: iStock/zabelin

Высокопоставленный офицер спецназа Эстонии был ликвидирован на территории Сумской области Украины. По данным РИА Новости, в 2023 году Олев Руст отправился добровольцем на Украину, присоединившись к третьему полку специальных сил (ССО).