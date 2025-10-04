Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказался под одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Донецк».
Отмечается, что в результате обстрела пострадали два района города. Повреждения получили жилые дома, в том числе в одной из пятиэтажек обрушился лестничный пролет.
О пострадавших среди мирного населения информации пока нет. Обстоятельства и масштаб разрушений уточняются.
Ранее в субботу Минобороны России сообщало, что минувшей ночью силы ПВО сбили 117 беспилотников самолётного типа над более чем десятью российскими регионами.
Читайте также: