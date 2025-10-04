Достижения.рф

Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказался под одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Донецк».



Отмечается, что в результате обстрела пострадали два района города. Повреждения получили жилые дома, в том числе в одной из пятиэтажек обрушился лестничный пролет.

О пострадавших среди мирного населения информации пока нет. Обстоятельства и масштаб разрушений уточняются.

Ранее в субботу Минобороны России сообщало, что минувшей ночью силы ПВО сбили 117 беспилотников самолётного типа над более чем десятью российскими регионами.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0