Бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из жилых домов в Запорожской области
Подразделения ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» продолжают выбивать украинские формирования из занятых ими позиций в жилых домах населённого пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил командир взвода штурмовиков с позывным «Лютый» в интервью РИА Новости.
По его словам, противник оборудовали огневые точки внутри гражданской застройки, что затрудняет продвижение российских подразделений.
Командир отметил, что бойцы ВСУ оборудовал позиции в жилых домах, поэтому теперь российским военным приходится их оттуда выбивать. В настоящий момент выявляются и уничтожаются огневые точки. Тем самым ВС РФ предоставляют возможность перемещаться разведке и продвижению штурмовиков.
Использование дронов в уличных боях, по словам военнослужащего, позволяет минимизировать риски для пехоты и обеспечить эффективную зачистку в условиях плотной городской застройки.
Ранее в Минобороны России отмечали, что подразделения группировки «Днепр» продолжают наступательные действия в Запорожском направлении, нанося удары по укреплённым позициям противника и технике ВСУ.
Читайте также: