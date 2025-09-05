Бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из жилых домов в Запорожской области

05 сентября 2025, 20:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» продолжают выбивать украинские формирования из занятых ими позиций в жилых домах населённого пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил командир взвода штурмовиков с позывным «Лютый» в интервью РИА Новости.