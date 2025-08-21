Бойцы ВС РФ выстояли против превосходящих в 10 раз сил ВСУ
Около 150 российских военнослужащих в течение четырех дней отбивали атаки превосходящих сил ВСУ у Кучерова Яра в ДНР, сообщает Telegram‑канал Mash.
По его данным, противник численно превосходил почти в десять раз; в итоге к бойцам ВС РФ подошло подкрепление. Минобороны России на запрос не ответило.
Подразделение выдержало примерно 20 атак и удержало позиции, занятые при прорыве к Покровску (Красноармейску). Благодаря выгодному размещению российской группировки операторы БПЛА получили оперативный простор и регулярно наносили удары по противнику, что, по сообщению СМИ, снижало активность и боевой дух украинских подразделений.
Участок линии соприкосновения протяжённостью около 10 км — от Фёдоровки до Кучерова Яра —, как утверждается, находится под контролем российских войск; большинство взводов уже отправлены на ротацию.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ в Покровске (Красноармейске) оказалась оперативно окружённой и что в районе поселка Чунишино российские силы прорвали украинскую оборону. По его словам, в районе Родинского в окружение попала бригада батальона «Азов»*, и украинские войска не могут отойти, несмотря на крайне тяжёлую ситуацию.
*Запрещенная в России террористическая организация
