Бойцы ВС РФ выстояли против превосходящих в 10 раз сил ВСУ

21 августа 2025, 17:05

Mash: 150 бойцов ВС России сдержали превосходящие в десяток раз силы ВСУ в ДНР

Фото: istockphoto/Nastco

Около 150 российских военнослужащих в течение четырех дней отбивали атаки превосходящих сил ВСУ у Кучерова Яра в ДНР, сообщает Telegram‑канал Mash.