Кимаковский сообщил о прорыве обороны ВСУ к юго-востоку от Красноармейска

21 августа 2025, 14:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска успешно прорвали оборону ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.