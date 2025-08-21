Кимаковский сообщил о прорыве обороны ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
Российские войска успешно прорвали оборону ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.
По его словам, подразделения группировки «Центр» на юго-востоке Красноармейска, в районе населённого пункта Чунишино, сумели прорвать оборону противника и выйти на выгодные позиции.
Отмечается, что именно на юго-восточном направлении Красноармейска в настоящее время ведутся активные боевые действия. При этом украинские войска несут значительные потери на данном участке линии фронта.
Данный успех российских сил может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в Донецкой народной республике и на ход спецоперации в целом.
