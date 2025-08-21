Достижения.рф

Кимаковский сообщил о прорыве обороны ВСУ к юго-востоку от Красноармейска

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска успешно прорвали оборону ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.



По его словам, подразделения группировки «Центр» на юго-востоке Красноармейска, в районе населённого пункта Чунишино, сумели прорвать оборону противника и выйти на выгодные позиции.

Отмечается, что именно на юго-восточном направлении Красноармейска в настоящее время ведутся активные боевые действия. При этом украинские войска несут значительные потери на данном участке линии фронта.

Данный успех российских сил может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в Донецкой народной республике и на ход спецоперации в целом.

Анастасия Чинкова

