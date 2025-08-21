Житель курского села оставил послание российским бойцам во время оккупации ВСУ
Житель населённого пункта в Курской области оставил послание российским бойцам. Об этом сообщает Telegram-канал «ГРАНЬ».
Отмечается, что это произошло во время боёв за село Черкасское Поречное. Местный житель заметил прилетевший со стороны российских позиций дрон-разведчик, и решил обратиться к военнослужащим. Он написал на картонке слово «хлеба» с приписанной перед ним цифрой «1». Так он попросил помочь ему с продовольствием.
После этого бойцы ВС РФ начали снабжать мужчину и его соседей продуктами. По несколько раз в неделю они сбрасывали с дронов хлеб, консервы, колбасу и лекарства.
Черкасское Поречное было освобождено от ВСУ 9 марта.
