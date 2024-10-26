Три бойца ВС РФ провели 10 дней в тылу ВСУ у Часова Яра

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Три бойца ВС РФ из спецназа «Ахмат» провели 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. Об этом рассказал командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка военкору RT Владу Андрице. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.
«В общей сложности на передке провел месяц, в тылу пробегал дней десять. <…> Мне прежде всего надо было выполнить задание, вернуться домой целым», — отметил он.Командир поделился, что им удалось зайти вглубь на три километра, к районам куда ВСУ подвозили провизию и боеприпасы. В первом же попавшимся им блиндаже, по его словам, они наткнулись на украинских солдат, двоих из которых ликвидировали, а третьего взяли в плен. По рации противники вынудили других боевиков ВСУ выдвигаться к ним.
«Через минуту уже бежит противник. <…> Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», — пояснил военный.Поняв, что в блиндаже для них организовали засаду, украинцы начали бомбить его дронами, но бойцы ВС РФ отправились дальше.
За весь рейд, по словам Тринашки, им удалось собрать множество вражеских телефонов, планшетов и карт. Командир отметил, что бывали дни, когда он не спал по четыре дня подряд.
«Там такой адреналин лупит. Об этом и не думаешь, и не замечаешь этого, потому что постоянно в напряжении», — сказал он.Читайте также:
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Данил Пономарев