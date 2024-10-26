Методички на корейском стали раздавать в ВСУ в ожидании солдат КНДР

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В ВСУ начали раздавать пособия с различными фразами на корейском языке в ожидании якобы прибытия солдат КНДР в зону боевых действий. Об этом пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя снимки с методичками.
Как видно на кадрах, пособия выглядят как таблицы с большим количеством односложных фраз, таких как: «Лежать», «Говори», «Молчи», а также их перевод и транскрипция.
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«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов „великоукров“», — пишут военкоры.
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Данил Пономарев