Бойцы ВС РФ встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона

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Российские бойцы встретили в освобожденном селе Гуево Курской области иеромонаха Симеона, которого считали пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Север».
В августе стало известно, что настоятель Богородице-Рождественского храма в Гуеве остался на захваченной ВСУ территории, а о его судьбе никакой информации не было.
Он пояснил, что иеромонах Симеон поддерживает жителей, которые остаются в селе. Он помогает людям, кормит их, укрепляет их моральный дух. Настоятель также занимается захоронением тел погибших, в том числе боевиков ВСУ.
Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщило 8 апреля.
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«Заходили группы в Гуево, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — рассказал боец ВС РФ.
Он пояснил, что иеромонах Симеон поддерживает жителей, которые остаются в селе. Он помогает людям, кормит их, укрепляет их моральный дух. Настоятель также занимается захоронением тел погибших, в том числе боевиков ВСУ.
Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщило 8 апреля.
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Элина Позднякова