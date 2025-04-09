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Бойцы ВС РФ встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские бойцы встретили в освобожденном селе Гуево Курской области иеромонаха Симеона, которого считали пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Север».
В августе стало известно, что настоятель Богородице-Рождественского храма в Гуеве остался на захваченной ВСУ территории, а о его судьбе никакой информации не было.

«Заходили группы в Гуево, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что иеромонах Симеон поддерживает жителей, которые остаются в селе. Он помогает людям, кормит их, укрепляет их моральный дух. Настоятель также занимается захоронением тел погибших, в том числе боевиков ВСУ.

Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщило 8 апреля.

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Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на СВО, сообщил адвокат
Буйновский: генерала Попова отправят на СВО
09 апреля 2025, 12:11

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова отправят в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — прокомментировал защитник.

Буйновский отметил, что Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и поддержку. Попова арестовали в мае прошлого года, следователи посчитали его причастным к хищению свыше 1700 тонн металлопрокатных изделий в 2023 году, закупленных в рамках гумпомощи.

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Армия России начала наступление на Сумскую и Харьковскую области
Главком ВСУ Сырский: ВС РФ начали наступление на Сумскую и Харьковскую области
09 апреля 2025, 11:39

Александр Сырский

Армия России начала наступление на на Сумскую и Харьковскую области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, его слова приводят украинские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит крупное наступление на эти области.

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», — отметил Сырский.

Главком ВСУ также добавил, что российские силы вдвое увеличили количество наступательных действий на всех основных направлениях.

Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

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«Ау, милосердный»: Медведев задал Трампу интересный вопрос по Украине
Медведев спросил Трампа, не пора ли президенту США разобраться с Банковой
09 апреля 2025, 11:32

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда те помогают Киеву, а потом американцы пытаются приобрести на Украине оружие, чтобы убрать своего же президента. Медведев спросил, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения — «на Банковой».
«Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев на английском в соцсетях.
Таким образом зампред отреагировал на публикацию телеканала Fox News, где сказано, что обвиняемый в покушении на американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Рут хотел приобрести ракетную установку на Украине.

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Целая бригада ВСУ пропала в Белгородской области
09 апреля 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Olena_Z

Целая бригада украинских боевиков пропала в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации авторов, имеется в виду 141-я бригада ВСУ. Утверждается, что личный состав «пропал без вести». Возможно, речь идет о боевых потерях, которые скрываются таким образом командованием ВСУ. Авторы поста резюмировали, что в этом виновато украинское политическое руководство.

Ранее в МО РФ докладывали о боях на белгородском направлении. По информации министерства, на 8 апреля ВСУ потеряли боем за сутки более 110 единиц живой силы, два артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием кризиса.

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ВС РФ ведут ожесточенные бои за Олешню и Горналь в Курской области
09 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/IherPhoto

ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В селе Горналь и хуторе Олешня продолжаются ожесточенные бои, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что на территории Украины в Сумской области украинские боевики попытались контратаковать в окрестностях Веселовки. Однако российские силы применили комплексное огневое поражение, и противник был уничтожен.

ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление.

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