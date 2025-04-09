ВС РФ ведут ожесточенные бои за Олешню и Горналь в Курской области

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ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В селе Горналь и хуторе Олешня продолжаются ожесточенные бои, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», — говорится в сообщении.
Также добавляется, что на территории Украины в Сумской области украинские боевики попытались контратаковать в окрестностях Веселовки. Однако российские силы применили комплексное огневое поражение, и противник был уничтожен.
ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление.
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