Бойцы ВС РФ взорвали лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища
Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы ВС РФ сорвали попытку скрытого выхода из окружения боевиков 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник использовал плавсредства для эвакуации с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в направлении Константиновки. Лодку, которая была оборудована электромотором, ликвидировали расчетами FPV-дронов.
Согласно информации оборонного ведомства, в настоящее время оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений Южной группировки войск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
