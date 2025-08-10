Зеленский и Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, принадлежащей SOCAR

10 августа 2025, 17:37

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. Об этом говорится на сайте лидера Азербайджана.