Зеленский и Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, принадлежащей SOCAR
Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. Об этом говорится на сайте лидера Азербайджана.
Как сообщил Алиев, удар по объекту на территории Украины была преднамеренным. В ходе телефонного разговора Зеленский и Алиев подчеркнули, что атака ВС РФ по объекту не приведет к разрыву сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
До этого на ЗАЭС заявили о почти критической ситуации вокруг станции из-за атак ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
