Украина использует российских пенсионеров в качестве смертников для терактов
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сделала заявление о том, что Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки министерства обороны Украины и украинские националистические структуры якобы используют российских граждан, в том числе пенсионеров, в качестве смертников для совершения диверсионно-террористических актов. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении ФСБ подчеркивается, что такая практика позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и избегать выплат обещанных вознаграждений. В ведомстве отметили, что это является частью более широкой стратегии дестабилизации ситуации в регионе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
