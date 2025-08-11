Украина использует российских пенсионеров в качестве смертников для терактов

11 августа 2025, 08:04

Фото: iStock/LSOphoto

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сделала заявление о том, что Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки министерства обороны Украины и украинские националистические структуры якобы используют российских граждан, в том числе пенсионеров, в качестве смертников для совершения диверсионно-террористических актов. Об этом пишет РИА Новости.