Бойцы ВС РФ за сутки сбили 128 БПЛА ВСУ

30 сентября 2025, 14:05

Минобороны: российская ПВО сбила 2 ракеты «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ за сутки

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские силы ПВО за сутки уничтожили две дальнобойные ракеты «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.