Бойцы ВС РФ за сутки сбили 128 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО за сутки уничтожили две дальнобойные ракеты «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.
По данным ведомства, с начала СВО российские войска уничтожили 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другую технику ВСУ.
Ранее Минобороны сообщало, что за предыдущие сутки сбили 147 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».
Утром министерство докладывало, что в ночь на 30 сентября силы ПВО сбили 81 беспилотник ВСУ над пятью регионами России.
