Россиянин наступил на сброшенное с БПЛА взрывное устройство

30 сентября 2025, 12:06

Гладков: житель села Глотово наступил на взрывное устройство

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области мужчина пострадал из-за взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.