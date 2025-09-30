Россиянин наступил на сброшенное с БПЛА взрывное устройство
В Белгородской области мужчина пострадал из-за взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Речь идет о жителе села Глотово Грайворонского округа. Мужчина наступил на взрывное устройство, из-за чего получил множественные осколочные ранения и перелом стопы. После этого он самостоятельно обратился к местным врачам, которые осмотрели его и оказали помощь. В скором времени пострадавшего доставят в больницу №2 Белгорода, где он продолжит проходить лечение.
Глава региона призвал жителей быть осторожными и внимательными, а также смотреть под ноги. По его слвоам, после обстрелов и сбросов взрывных устройств с БПЛА возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области восстановили подачу света и воды после перебоев из-за обстрелов со стороны ВСУ.
