БПЛА ВСУ нашли в Турции
Украинский БПЛА Magura V5 нашли у побережья Чарши-Баши в Турции. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В материале говорится, что ночью рыбаки в Трабзоне заметили устройство в воде, привязали его к лодке и попытались вытянуть на берег, после чего сообщили о находке властям. Турецкие силовики забрали беспилотник и отбуксировали его в порт Йорос, где специалисты осмотрели аппарат на предмет взрывных устройств.
Сообщается, что Magura V5 — ударный «камикадзе», который используют ВСУ в Чёрном море. Подобные аппараты, в том числе Wasp и Snapper, Украина получила от Великобритании.
Перед этим стало известно, что россиянин наступил на сброшенное с БПЛА взрывное устройство.
