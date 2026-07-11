Бойцы ВС РФ зачищают окраины Константиновки от оставшихся боевиков ВСУ

11 июля 2026, 19:15

Фото: iStock/zim286

ВС РФ продолжают методично ликвидировать оставшиеся одиночные группы боевиков ВСУ, которые после потери ключевых позиций в Константиновке отступили в прилегающие населенные пункты и пытаются там закрепиться.





По данным argumenti.ru, основной точкой скопления бежавших украинских военных стал поселок Алексеево-Дружковка. Там противник пытается укрыться от ударов российской артиллерии и БПЛА в домах мирных жителей.





«Разведка с воздуха ведется круглосуточно. Любое движение противника в жилой застройке, любая попытка оборудовать блиндаж или опорный пункт в подвале фиксируется мгновенно», — рассказали российские бойцы.