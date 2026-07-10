Телеканал RT представил серию репортажей из освобожденного Северска

10 июля 2026, 19:41

Фото: iStock/Roman Novitskii

RT представил серию репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного города Северск в ДНР под названием «Северская сага. Дневник первый: Проводник». Об этом сообщила редакция телеканала.





По словам Поплавского, все, что запечатлено на кадрах — разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся мирным жителям и план эвакуации — разрабатывал и осуществлял охотник за дронами с позывным Гусар.

Именно глазами Гусара зритель увидит только что освобожденный Северск. Благодаря его знанию города съемочная группа могла максимально безопасно передвигаться по улицам, где небо, как отметил военкора, «не принадлежит никому, кроме дронов».

«Дронами заселены и небо, и земля. На земле их называют ждунами. Управляют ими женщины из нацбата «Сара Коннор». Охота идёт ежесекундно. Позже мирные жители будут эвакуированы — с невероятным риском для всех участников. Но сначала к ним нужно было добраться», — рассказал Поплавский.