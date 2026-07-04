Путин заявил о растущих темпах наступления ВС РФ по всей линии фронта

04 июля 2026, 01:05

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что темпы наступления ВС РФ увеличиваются в зоне специальной военной операции. Об этом он сказал на совещании пункте управления Объединенной группировки войск.





Глава государства заявил, что получает эти сведения от всех командиров и наблюдает за успешными продвижениями российской армии в режиме реального времени. По его словам, войска продвигаются на всех участках фронта.



«Хочу отметить положительную динамику в действиях наших вооруженных сил, а также растущие темпы наступления соединений и частей Вооруженных сил России на всех участках фронта», — акцентировал внимание верховный главнокомандующий.