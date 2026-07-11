11 июля 2026, 09:06

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска нанесли серию высокоточных ударов по оборонным предприятиям и портовой логистике Украины, а также сорвали ротацию резервов ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Параллельно артиллерия и ударные дроны ВС РФ подавили пункты управления вражескими беспилотниками, лишив противника возможности вести воздушную разведку и корректировку огня на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Точечные удары по тыловой инфраструктуре Украины Срыв ротации ВСУ в Запорожской области Уничтожение резервов ВСУ в Днепропетровской области Узлы управления БПЛА ВСУ подавлены артиллерией

Ночная работа ПВО

Точечные удары по тыловой инфраструктуре Украины

Срыв ротации ВСУ в Запорожской области

Уничтожение резервов ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Минобороны РФ

Узлы управления БПЛА ВСУ подавлены артиллерией