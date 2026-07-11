Удары по оборонным заводам в Киеве, срыв ротации ВСУ и разгром резервов под Великомихайловкой: последние новости СВО на 11 июля
За минувшие сутки российские войска нанесли серию высокоточных ударов по оборонным предприятиям и портовой логистике Украины, а также сорвали ротацию резервов ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Параллельно артиллерия и ударные дроны ВС РФ подавили пункты управления вражескими беспилотниками, лишив противника возможности вести воздушную разведку и корректировку огня на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОВ минувшую ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации было уничтожено 178 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. БПЛА нейтрализованы в воздушном пространстве над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Точечные удары по тыловой инфраструктуре УкраиныНочью российские военные задействовали высокоточные ракеты, запускаемые как с земли, так и с воздуха, а также ударные беспилотники для атаки на объекты, связанные с оборонной промышленностью Украины. В Киеве поражены цеха заводов, занятых выпуском и складированием БПЛА средней и большой дальности. В Одесской области атакам подверглись терминалы трёх портов – Одессы, Черноморска и Измаила. Данные узлы логистики обеспечивали приём и хранение воинских грузов и нефтепродуктов.
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиРазведывательные аппараты БПЛА группировки «Восток» зафиксировали колонну автомобилей в Запорожской области. Техника перевозила личный состав противника на передний край. Данные о маршрутах перемещения незамедлительно переданы ударным расчётам. Беспилотники поразили вражеские пикапы с боевиками до выхода техники на позиции. Атаки выполнены последовательно, ротация противника сорвана. Автомобили и находившиеся внутри иностранные наёмники успешно ликвидированы.
Уничтожение резервов ВСУ в Днепропетровской областиРазведывательные дроны группировки «Восток» отследили движение вражеских колонн в направлении Великомихайловки. Зафиксирован подвоз личного состава к населённому пункту. После выгрузки боевики заняли строения внутри городской черты, приспособленные под временные пункты дислокации. Точные координаты целей переданы артиллерийским подразделениям ВС РФ. Расчёты реактивных систем БМ-21 «Град», получив целеуказание, произвели залповый пуск. Кассетные боеприпасы накрыли здания, где укрывалась пехота противника, и стоявшую рядом технику. Итогом огневого поражения стали ликвидированные пункты дислокации, уничтоженные автомобили и потери среди военнослужащих ВСУ, превысившие тридцать человек.
Узлы управления БПЛА ВСУ подавлены артиллериейРазведывательные аппараты группировки «Восток» выявили активность технического персонала вражеских подразделений. Специалисты производили запуски дронов. В ходе мониторинга определены координаты командно-диспетчерских пунктов и приёмо-передающих устройств противника. Данные целеуказания немедленно переданы в артиллерийские подразделения. Орудийные расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» развернули батареи и открыли огонь по зафиксированным объектам.
Результатом прицельного поражения стали разрушенные пункты наведения врага, выведенные из строя передатчики, тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга», разведывательные квадрокоптеры, а также ликвидированная инфраструктура обслуживания и персонал инженерно-технических служб ВСУ. Противник лишился возможности оперативно корректировать огонь и вести наблюдение за передним краем фронта.