Бойцы ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ с помощью новых наземных роботов

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Подразделения группировки войск «Юг» на Донецкой направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Об этом военнослужащий с позывным «Шмель» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что этот дрон был испытан при штурме нескольких опорных пунктов украинской армии. Роботизированные дроны двинулись в сторону позиций ВСУ после нанесения огневого поражения артиллерии. После этого они взорвали эти опорные пункты, в результате чего несколько из них перешли под контроль российских войск.
По словам военного, «Скорпион-М» применяется в тех условиях, когда артиллерии сложно самостоятельно поразить цели украинской армии. Кроме того, такие дроны привлекают внимание ВСУ, что облегчает работы штурмовых групп.
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Анастасия Чинкова