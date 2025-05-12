Бойцы ВС РФ захватили танк и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР

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Российские солдаты подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее 10 бойцов ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — передает ведомство.
Таким образом российские военные смогли захватить крупный укрепленный пункт солдат ВСУ на Александро-Калиновском направлении.
Как объяснил командир разведгруппы с позывным «Варяг», изначально данный район был обследован беспилотниками. Далее военные на протяжении суток наблюдали за противником. На второй день солдаты выдвинулись на точку. Сначала бойцы закинули на вражеские позиции взрывное устройство, после чего штурмовики начали наступление. По итогу противник сдался.
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Иван Мусатов