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Бойцы ВС РФ захватили танк и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские солдаты подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее 10 бойцов ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — передает ведомство.

Таким образом российские военные смогли захватить крупный укрепленный пункт солдат ВСУ на Александро-Калиновском направлении.

Как объяснил командир разведгруппы с позывным «Варяг», изначально данный район был обследован беспилотниками. Далее военные на протяжении суток наблюдали за противником. На второй день солдаты выдвинулись на точку. Сначала бойцы закинули на вражеские позиции взрывное устройство, после чего штурмовики начали наступление. По итогу противник сдался.

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Слюсарь: силы РЭБ отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
12 мая 2025, 06:12

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 12 мая силы РЭБ отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений от происшествия нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в городе Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Пленный Кучерявый: элитный полк ВСУ отправил в штурм психически больную женщину
12 мая 2025, 05:01

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

По словам украинского военнопленного Станислава Кучерявого, элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» обманом отправил в штурм психически больную женщину, чтобы избавица от нее. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку», — передает агентство слова Кучерявого.

Как объяснил боец, в 425 полк набирали тех, у кого проблемы с головой. Таких, как правило, избивали и над ними издевались. При этом к таким солдатам относились как к «мясу». Многие пытались сбежать из лагеря, но это было нелегко сделать. Территория вокруг была заминирована.

Если солдат все же смог дезертировать, то его несколько суток поджидали у дома по прописке. Если бойца ловили, то его ждало избиение.

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Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня
Журналистка Оуэнс: Зеленский может симулировать прекращение огня
12 мая 2025, 02:50

Владимир Зеленский

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Владимир Зеленский может симулировать режим прекращения огня на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — пишет журналистка.

Таким образом Оуэнс отреагировала на слова главы киевского режима о том, что он будет ждать президент России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Напомним, что российский лидер предложил украинским властям возобновить переговоры в Турции без предварительных условий. Путин отметил, что не исключает полного прекращения огня.

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Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/lusia599

При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.

Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.

Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.

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В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ
11 мая 2025, 23:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ территориях Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Купянского района Александра Капленко.
«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно» — рассказал агентству Капленко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска атаковали два гражданских объекта в городе Рыльск Курской области. По предварительным данным, ВСУ для удара использовали установку HIMARS.

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