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Пленный Кучерявый: элитный полк ВСУ отправил в штурм психически больную женщину

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

По словам украинского военнопленного Станислава Кучерявого, элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» обманом отправил в штурм психически больную женщину, чтобы избавица от нее. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку», — передает агентство слова Кучерявого.

Как объяснил боец, в 425 полк набирали тех, у кого проблемы с головой. Таких, как правило, избивали и над ними издевались. При этом к таким солдатам относились как к «мясу». Многие пытались сбежать из лагеря, но это было нелегко сделать. Территория вокруг была заминирована.

Если солдат все же смог дезертировать, то его несколько суток поджидали у дома по прописке. Если бойца ловили, то его ждало избиение.

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#украина
Слюсарь: силы РЭБ отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
12 мая 2025, 06:12

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 12 мая силы РЭБ отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений от происшествия нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в городе Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня
Журналистка Оуэнс: Зеленский может симулировать прекращение огня
12 мая 2025, 02:50

Владимир Зеленский

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Владимир Зеленский может симулировать режим прекращения огня на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — пишет журналистка.

Таким образом Оуэнс отреагировала на слова главы киевского режима о том, что он будет ждать президент России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Напомним, что российский лидер предложил украинским властям возобновить переговоры в Турции без предварительных условий. Путин отметил, что не исключает полного прекращения огня.

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Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/lusia599

При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.

Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.

Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.

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В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ
11 мая 2025, 23:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ территориях Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Купянского района Александра Капленко.
«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно» — рассказал агентству Капленко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска атаковали два гражданских объекта в городе Рыльск Курской области. По предварительным данным, ВСУ для удара использовали установку HIMARS.

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#россия
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В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским
Посол Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским
11 мая 2025, 22:10

Фото: istockphoto/Mordolff

На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.
«Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — сказано в посте Мирошника.

Он добавил, что за последние два дня количество беспилотных атак со стороны ВСУ по гражданским машинам чрезвычайное. Ранее стало известно об атаке со стороны ВСУ в Рыльске в Курской области. Боевики ударили по двум гражданским объектам.

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