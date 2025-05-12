Пленный Кучерявый: элитный полк ВСУ отправил в штурм психически больную женщину

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По словам украинского военнопленного Станислава Кучерявого, элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» обманом отправил в штурм психически больную женщину, чтобы избавица от нее. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку», — передает агентство слова Кучерявого.
Как объяснил боец, в 425 полк набирали тех, у кого проблемы с головой. Таких, как правило, избивали и над ними издевались. При этом к таким солдатам относились как к «мясу». Многие пытались сбежать из лагеря, но это было нелегко сделать. Территория вокруг была заминирована.
Если солдат все же смог дезертировать, то его несколько суток поджидали у дома по прописке. Если бойца ловили, то его ждало избиение.
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