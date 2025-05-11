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Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ

Минобороны: ВС РФ атаковали цех по ремонту самолетов и склады боеприпасов ВСУ
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Подразделения ВС РФ за прошедшие сутки поразили несколько объектов украинской армии, включая цех по ремонту самолетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска также ударили по складу с безэкипажными катерами, хранилищам боеприпасов и местам размещения украинских бойцов в 80 районах зоны проведения спецоперации.

В ночь на 11 мая прекратило действовать перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»
Великобритания поставляет на Украину современные муляжи танков
11 мая 2025, 12:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украина получает от своих союзников муляжи танков. Поставки идут из Великобритании.
Как сообщает The Times, современные муляжи военной техники собираются за несколько часов. «Новые методы обмана» разработала британская оперативная группа Kindred. Предыдущие версии надувных танков легко определялись с помощью снимков из спутников.

Полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд заявил, что Великобритания может поставлять Украине муляжи танков в соотношении 30 штук на каждые пять настоящих боевых машин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая. Украина выразила потенциальную готовность к рассмотрению мирного урегулирования. При этом Владимир Зеленский хочет получить от Москвы «подтверждения длительного и полного прекращение огня». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский заявил, что Украина «готова встречаться» с завтрашнего дня
11 мая 2025, 11:16

Владимир Зеленский

Украина «готова встречаться» с завтрашнего дня, если Россия «подтвердит длительное и полное прекращение огня», заявил Владимир Зеленский. Таким образом глава киевского режима отреагировал на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, предложение российского лидера серьезное и подтверждает намерение урегулировать конфликт.

Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что переговоры в Турции должны проходить с учетом итогов прерванного в 2022 году диалога и реальной ситуации.

Ранее на Украине заявляли о готовности к 30-дневному перемирию с 12 мая. Москва в ответ обещала подумать над предложением.

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#новости
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Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Песков: слова Путина о переговорах подтверждают намерение найти мирное решение
11 мая 2025, 11:16

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной является серьезным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его комментарий был показан в эфире Первого канала.
По словам официального представителя Кремля, данное предложение подтверждает реальное намерение найти мирное решение.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом
11 мая 2025, 09:19

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. Об этом сообщает AFP.
Французский политик назвал переговоры Москвы и Киева первым, но недостаточным шагом для урегулирования конфликта. По словам Макрона, Путин якобы ищет выход, однако он «все еще хочет выиграть время».

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — ​заявил президент Франции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#лидер
#макрон
#путин
#переговоры
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Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина
Трамп: 15 мая может стать великим днем для РФ и Украины после предложения Путина
11 мая 2025, 08:59

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
«Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — отметил глава Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что продолжит работать с Москвой и Киевом.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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