Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ

Фото: iStock/Diy13
Подразделения ВС РФ за прошедшие сутки поразили несколько объектов украинской армии, включая цех по ремонту самолетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска также ударили по складу с безэкипажными катерами, хранилищам боеприпасов и местам размещения украинских бойцов в 80 районах зоны проведения спецоперации.
В ночь на 11 мая прекратило действовать перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
В ночь на 11 мая прекратило действовать перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Екатерина Коршунова