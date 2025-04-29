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Натовские винтовки, автоматы и пулеметы обнаружили российские военнослужащие в освобожденном селе Горналь курского приграничья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — сказал собеседник агентства.Помимо указанного вооружения, захвачены бесшумные минометы польского производства, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы производства НАТО.
Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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