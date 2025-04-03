Бойцы ВС РФ зачищают Лобковое от оставшихся боевиков ВСУ

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Российские силы выбили ВСУ из села Лобковое Запорожской области, идет зачистка территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
«На степногорском направлении запорожского фронта наши войска выбили противника из Лобкового, заканчивают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.Накануне стало известно, что российские силы смогли выбить украинских боевиков и из крупного опорного пункта западнее Лобкового. Бои за село начались 24 марта.
Ранее в Минобороны РФ официально заявили об освобождении бойцами подразделений группировки войск «Днепр» села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в ДНР подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ село Веселое.
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Элина Позднякова