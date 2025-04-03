Российские бойцы обнаружили интимную смазку в окопе ВСУ

Фото: iStock/Michele Ursi
Бойцы ВС РФ во время зачистки украинского опорного пункта обнаружили интимный гель-смазку и решили, что боевики ВСУ имели сексуальные отношения друг с другом*. Видеокадры предоставил Telegram-канал Militrary Theme Z.
«Посмотрите вот на это. Интересно, чем они здесь могли заниматься, а?» — задался вопросом российский военнослужащий и продемонстрировал пузырёк с надписью «интимный гель-смазка».
Ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что в ВСУ сформировано отдельное подразделение из представителей секс-меньшинств*. Эти военные носят шеврон с изображением единорога.
Читайте также:
Командование ВСУ создало гей-батальоны*
Mash: Российские хакеры нашли детское порно у иностранного наёмника ВСУ
В Минюсте рассказали о российских ячейках гей-националистов* и гендерной войне
* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Элина Позднякова