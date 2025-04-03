Сотни боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области

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Порядка 300 украинских боевиков заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, пишет Mash.
Согласно сообщению, в монастыре находятся около двух рот 129-й бригады ТРО. Под монастырем есть подземный ход, который, предположительно, ведет в Сумскую область. По нему эвакуируют раненых, а также подвозят вооружение для длительной обороны.
Толщина стен монастыря в некоторых местах достигает двух метров, а в ближайших лесах украинцы смогли оборудовать огневые точки, которые будут в ближайшее время уничтожены российскими силами. После этого будет решаться вопрос с подземным тоннелем. Для этого российским бойцам придется зайти в Сумскую область.
Отец Мелетий рассказал, что некоторые здания монастыря уже разрушены, а все ценности вывезены боевиками. Священник живет в соседнем селе и помогает эвакуировать местное население.
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Толщина стен монастыря в некоторых местах достигает двух метров, а в ближайших лесах украинцы смогли оборудовать огневые точки, которые будут в ближайшее время уничтожены российскими силами. После этого будет решаться вопрос с подземным тоннелем. Для этого российским бойцам придется зайти в Сумскую область.
Отец Мелетий рассказал, что некоторые здания монастыря уже разрушены, а все ценности вывезены боевиками. Священник живет в соседнем селе и помогает эвакуировать местное население.
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Элина Позднякова