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Сотни боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области

Mash: Около 300 боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Порядка 300 украинских боевиков заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, пишет Mash.
Согласно сообщению, в монастыре находятся около двух рот 129-й бригады ТРО. Под монастырем есть подземный ход, который, предположительно, ведет в Сумскую область. По нему эвакуируют раненых, а также подвозят вооружение для длительной обороны.

Толщина стен монастыря в некоторых местах достигает двух метров, а в ближайших лесах украинцы смогли оборудовать огневые точки, которые будут в ближайшее время уничтожены российскими силами. После этого будет решаться вопрос с подземным тоннелем. Для этого российским бойцам придется зайти в Сумскую область.

Отец Мелетий рассказал, что некоторые здания монастыря уже разрушены, а все ценности вывезены боевиками. Священник живет в соседнем селе и помогает эвакуировать местное население.

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Российские бойцы обнаружили интимную смазку в окопе ВСУ
03 апреля 2025, 11:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС РФ во время зачистки украинского опорного пункта обнаружили интимный гель-смазку и решили, что боевики ВСУ имели сексуальные отношения друг с другом*. Видеокадры предоставил Telegram-канал Militrary Theme Z.
«Посмотрите вот на это. Интересно, чем они здесь могли заниматься, а?» — задался вопросом российский военнослужащий и продемонстрировал пузырёк с надписью «интимный гель-смазка».

Ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что в ВСУ сформировано отдельное подразделение из представителей секс-меньшинств*. Эти военные носят шеврон с изображением единорога.

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Андрей Иванов назвал проект «Герои Подмосковья» шансом изменить свою жизнь
03 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/DIMUSE

Участие в программе «Герои Подмосковья» является шансом для бойцов СВО изменить свою жизнь в лучшую сторону. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Верю в успех каждого нашего героя и понимаю, что наша задача как муниципалитета – создать условия для успешного старта карьеры каждого участника. Ключевыми элементами этого процесса являются поддержка и обучение», – подчеркнул Иванов.
Глава округа добавил, что лично контролирует процесс реализации программы, регулярно проводит встречи с участниками и поддерживает их на пути к поставленной цели.

Подать заявку на участие в программе могут военнослужащие имеющие гражданство России и диплом о высшем образовании. Обучение осуществляется по очно-заочной программе и стартует 15 сентября. В течение года бойцы будут бесплатно получать новые знания, развивать управленческие навыки, чтобы в дальнейшем построить карьеру. По итогам обучения участникам программы предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.

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Раскрыто местоположение бункеров Владимира Зеленского
AiF: Зеленский имеет шесть бункеров по всей Украине
03 апреля 2025, 11:01

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

У Владимира Зеленского есть несколько бункеров, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что в настоящее время известно как минимум о шести укрытиях, которые приспособлены для автономного жизнеобеспечения. Главный из них находится в Киеве, под зданием офиса (администрации) президента на Банковой улице. Известно, что он соединён ходами со зданиями парламента и правительства Украины. Ещё один бункер, предположительно, находится под зданием бывшего завода «Арсенал».

Также есть несколько бункеров в разных регионах Украины. Так, во Львове располагается объект «Абрикос», где в советское время находился подземный бункер связи Прикарпатского военного округа. В Иваново-Франковске есть укрытие, построенное на базе 12-го Главного управления Минобороны СССР.

В Виннице со времён Третьего рейха существовал ещё один укреплённый объект, а последний известный бункер «Линия Арпада» был вырыт в Карпатских горах венгерскими войсками в начале Второй мировой войны. Центром этого укрытия является большой бункер в населённом пункте Верхняя Гробовница.

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#опасность
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МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
03 апреля 2025, 10:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что шесть вражеских беспилотников уничтожили в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях. Ещё четыре украинских дрона сбили в Калужской области, два — в Белгородской и один — в Смоленской.

В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщали губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

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Продвижение российских войск в Торецке, прорыв обороны на Купянском участке и удары ВКС РФ: последние новости СВО на 3 апреля
03 апреля 2025, 10:30

Фото: istockphoto / Evgeny555

На линии соприкосновения сохраняется высокая интенсивность боёв. Российские войска продолжают наступательные действия на ряде направлений, продвигаясь вперёд и закрепляясь на новых позициях. В это же время российская авиация наносит удары по тыловым объектам ВСУ, нарушая логистику и ослабляя боеспособность противника.
Киевские силы пытаются удержать оборонительные рубежи, перебрасывая резервы и усиливая контратаки. Однако динамика боевых действий показывает, что инициатива остаётся за ВС РФ. Подробнее об обстановке в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».

Активизация авиации на Херсонском направлении


В последние дни российские Воздушно-космические силы заметно увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Авиация атаковала укрепления противника в Антоновке, Тягинке и Днепровском. В результате этих действий были уничтожены склад боеприпасов, несколько единиц военной техники, а также станция радиоэлектронной борьбы, которая использовалась ВСУ для подавления сигналов российских беспилотников.

В ответ украинские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам левобережья Днепра. За прошедшие сутки по мирным районам было выпущено более 40 снарядов, в том числе по Новой Каховке и Малой Лепетихе.

Угледарский фронт


Продвижение российских войск продолжается и на Угледарском направлении. В результате недавних боёв украинские формирования были вынуждены оставить несколько позиций в районе Вольного Поля и Шевченко. В населённом пункте Весёлое продолжается зачистка, противник оказывает ожесточённое сопротивление, но удерживать позиции ему становится всё сложнее.

ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье
ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье

Освобождение Разлива открыло новые перспективы для наступления на Богатырь. В Алексеевке бои продолжаются, однако пока не удалось закрепиться в населённом пункте.

Бои за Торецк: приближение к прорыву обороны


Ещё одним участком, где российская армия достигла заметных успехов, стал Торецкий фронт. На окраинах Валентиновки российские подразделения закрепились на новых рубежах, а также вышли к Сухой Балке — ключевому элементу оборонительной линии ВСУ. Одновременно идёт зачистка позиций противника в самом Торецке.

Часов Яр: позиционная борьба без изменений


Обстановка на Часовярском направлении остаётся сложной. ВСУ активно перебрасывают резервы, стараясь удержать свои позиции. В результате бои здесь носят затяжной характер, и линия фронта практически не меняется.

Северское и Краснолиманское направления: наступление продолжается


На Северском направлении основные бои продолжаются в районе Белогоровки. Российские войска сохраняют инициативу, однако линия фронта остаётся без значительных изменений.

Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения
Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения

На Краснолиманском участке боевые действия сосредоточены вблизи Нового и Катериновки. Если российским силам удастся соединить этот участок с позициями в районе Макеевки, это создаст крупный оперативно-тактический плацдарм на западном берегу реки Жеребец. По данным западных аналитиков, российские войска сосредоточили здесь группировку, значительно превосходящую украинские силы – по их оценкам, разница в численности достигает десятикратного перевеса. В связи с этим они прогнозируют возможные удары ВС РФ в сторону Лимана и Боровой.

Купянское направление


В районе Купянска российские войска сумели взять под контроль значительную часть Кондрашовки и ведут бои за Малую Шапковку — важный населённый пункт, через который проходит снабжение украинских подразделений. Наступление в этом секторе может привести к выходу на Каменку, что позволит создать удобный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Запорожское направление: выход к Каменскому


Российские штурмовые группы продолжают расширять зону контроля в районе Орехова. В последние дни было освобождено Лобковое, а продвижение продолжается в сторону пригородов Каменского. ВСУ предпринимают попытки удержать позиции, но российские войска активно разрушают их логистические маршруты, нанося удары по складским и транспортным узлам.

Покровское направление


В районе Удачного продолжаются ожесточённые встречные бои, а в Котлино украинские силы пытаются атаковать окраины, но безуспешно. В Шевченко ВСУ регулярно идут в контратаки, однако несут серьёзные потери без ощутимого прогресса. В Лысовке противник задействовал бронетехнику для наступления на северные позиции, а в Зелёном пытался закрепиться внутри населённого пункта, но российские войска удержали оборону.

Основные боевые действия развернулись в районах Котляровки, Преображенки и Богдановки, где ВС РФ продолжают наступление. На восточном фланге, в Тарасовке, идут интенсивные бои с активным участием обеих сторон.

Работа ПВО: отражение атак беспилотников ВСУ


Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над Курской областью. В результате атаки в регионе повреждены жилые дома, подстанция и линии электропередач. В Таганроге несколько человек пострадали при ударе по жилому кварталу. Днём ВСУ атаковали дронами газораспределительную станцию в Сватово (Луганская область), последствия уточняются.

Удары ВКС РФ по объектам противника


Российская авиация продолжает наносить удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Наиболее значительные атаки были зафиксированы в Харькове, Одесской области и Краматорске.

В результате поражены:

  • склады с боеприпасами и военной техникой;
  • узлы связи и центры управления;
  • учебный центр подготовки операторов беспилотников.

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