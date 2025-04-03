Продвижение российских войск в Торецке, прорыв обороны на Купянском участке и удары ВКС РФ: последние новости СВО на 3 апреля

Фото: istockphoto / Evgeny555
На линии соприкосновения сохраняется высокая интенсивность боёв. Российские войска продолжают наступательные действия на ряде направлений, продвигаясь вперёд и закрепляясь на новых позициях. В это же время российская авиация наносит удары по тыловым объектам ВСУ, нарушая логистику и ослабляя боеспособность противника.
Киевские силы пытаются удержать оборонительные рубежи, перебрасывая резервы и усиливая контратаки. Однако динамика боевых действий показывает, что инициатива остаётся за ВС РФ. Подробнее об обстановке в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».
В последние дни российские Воздушно-космические силы заметно увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Авиация атаковала укрепления противника в Антоновке, Тягинке и Днепровском. В результате этих действий были уничтожены склад боеприпасов, несколько единиц военной техники, а также станция радиоэлектронной борьбы, которая использовалась ВСУ для подавления сигналов российских беспилотников.
В ответ украинские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам левобережья Днепра. За прошедшие сутки по мирным районам было выпущено более 40 снарядов, в том числе по Новой Каховке и Малой Лепетихе.
Продвижение российских войск продолжается и на Угледарском направлении. В результате недавних боёв украинские формирования были вынуждены оставить несколько позиций в районе Вольного Поля и Шевченко. В населённом пункте Весёлое продолжается зачистка, противник оказывает ожесточённое сопротивление, но удерживать позиции ему становится всё сложнее.
Освобождение Разлива открыло новые перспективы для наступления на Богатырь. В Алексеевке бои продолжаются, однако пока не удалось закрепиться в населённом пункте.
Ещё одним участком, где российская армия достигла заметных успехов, стал Торецкий фронт. На окраинах Валентиновки российские подразделения закрепились на новых рубежах, а также вышли к Сухой Балке — ключевому элементу оборонительной линии ВСУ. Одновременно идёт зачистка позиций противника в самом Торецке.
Обстановка на Часовярском направлении остаётся сложной. ВСУ активно перебрасывают резервы, стараясь удержать свои позиции. В результате бои здесь носят затяжной характер, и линия фронта практически не меняется.
На Северском направлении основные бои продолжаются в районе Белогоровки. Российские войска сохраняют инициативу, однако линия фронта остаётся без значительных изменений.
На Краснолиманском участке боевые действия сосредоточены вблизи Нового и Катериновки. Если российским силам удастся соединить этот участок с позициями в районе Макеевки, это создаст крупный оперативно-тактический плацдарм на западном берегу реки Жеребец. По данным западных аналитиков, российские войска сосредоточили здесь группировку, значительно превосходящую украинские силы – по их оценкам, разница в численности достигает десятикратного перевеса. В связи с этим они прогнозируют возможные удары ВС РФ в сторону Лимана и Боровой.
В районе Купянска российские войска сумели взять под контроль значительную часть Кондрашовки и ведут бои за Малую Шапковку — важный населённый пункт, через который проходит снабжение украинских подразделений. Наступление в этом секторе может привести к выходу на Каменку, что позволит создать удобный плацдарм для дальнейшего продвижения.
Российские штурмовые группы продолжают расширять зону контроля в районе Орехова. В последние дни было освобождено Лобковое, а продвижение продолжается в сторону пригородов Каменского. ВСУ предпринимают попытки удержать позиции, но российские войска активно разрушают их логистические маршруты, нанося удары по складским и транспортным узлам.
В районе Удачного продолжаются ожесточённые встречные бои, а в Котлино украинские силы пытаются атаковать окраины, но безуспешно. В Шевченко ВСУ регулярно идут в контратаки, однако несут серьёзные потери без ощутимого прогресса. В Лысовке противник задействовал бронетехнику для наступления на северные позиции, а в Зелёном пытался закрепиться внутри населённого пункта, но российские войска удержали оборону.
Основные боевые действия развернулись в районах Котляровки, Преображенки и Богдановки, где ВС РФ продолжают наступление. На восточном фланге, в Тарасовке, идут интенсивные бои с активным участием обеих сторон.
Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над Курской областью. В результате атаки в регионе повреждены жилые дома, подстанция и линии электропередач. В Таганроге несколько человек пострадали при ударе по жилому кварталу. Днём ВСУ атаковали дронами газораспределительную станцию в Сватово (Луганская область), последствия уточняются.
Российская авиация продолжает наносить удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Наиболее значительные атаки были зафиксированы в Харькове, Одесской области и Краматорске.
В результате поражены:
Читайте также:
МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность
Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину
Активизация авиации на Херсонском направлении
В последние дни российские Воздушно-космические силы заметно увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Авиация атаковала укрепления противника в Антоновке, Тягинке и Днепровском. В результате этих действий были уничтожены склад боеприпасов, несколько единиц военной техники, а также станция радиоэлектронной борьбы, которая использовалась ВСУ для подавления сигналов российских беспилотников.
В ответ украинские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам левобережья Днепра. За прошедшие сутки по мирным районам было выпущено более 40 снарядов, в том числе по Новой Каховке и Малой Лепетихе.
Угледарский фронт
Продвижение российских войск продолжается и на Угледарском направлении. В результате недавних боёв украинские формирования были вынуждены оставить несколько позиций в районе Вольного Поля и Шевченко. В населённом пункте Весёлое продолжается зачистка, противник оказывает ожесточённое сопротивление, но удерживать позиции ему становится всё сложнее.
ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье
Освобождение Разлива открыло новые перспективы для наступления на Богатырь. В Алексеевке бои продолжаются, однако пока не удалось закрепиться в населённом пункте.
Бои за Торецк: приближение к прорыву обороны
Ещё одним участком, где российская армия достигла заметных успехов, стал Торецкий фронт. На окраинах Валентиновки российские подразделения закрепились на новых рубежах, а также вышли к Сухой Балке — ключевому элементу оборонительной линии ВСУ. Одновременно идёт зачистка позиций противника в самом Торецке.
Часов Яр: позиционная борьба без изменений
Обстановка на Часовярском направлении остаётся сложной. ВСУ активно перебрасывают резервы, стараясь удержать свои позиции. В результате бои здесь носят затяжной характер, и линия фронта практически не меняется.
Северское и Краснолиманское направления: наступление продолжается
На Северском направлении основные бои продолжаются в районе Белогоровки. Российские войска сохраняют инициативу, однако линия фронта остаётся без значительных изменений.
Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения
На Краснолиманском участке боевые действия сосредоточены вблизи Нового и Катериновки. Если российским силам удастся соединить этот участок с позициями в районе Макеевки, это создаст крупный оперативно-тактический плацдарм на западном берегу реки Жеребец. По данным западных аналитиков, российские войска сосредоточили здесь группировку, значительно превосходящую украинские силы – по их оценкам, разница в численности достигает десятикратного перевеса. В связи с этим они прогнозируют возможные удары ВС РФ в сторону Лимана и Боровой.
Купянское направление
В районе Купянска российские войска сумели взять под контроль значительную часть Кондрашовки и ведут бои за Малую Шапковку — важный населённый пункт, через который проходит снабжение украинских подразделений. Наступление в этом секторе может привести к выходу на Каменку, что позволит создать удобный плацдарм для дальнейшего продвижения.
Запорожское направление: выход к Каменскому
Российские штурмовые группы продолжают расширять зону контроля в районе Орехова. В последние дни было освобождено Лобковое, а продвижение продолжается в сторону пригородов Каменского. ВСУ предпринимают попытки удержать позиции, но российские войска активно разрушают их логистические маршруты, нанося удары по складским и транспортным узлам.
Покровское направление
В районе Удачного продолжаются ожесточённые встречные бои, а в Котлино украинские силы пытаются атаковать окраины, но безуспешно. В Шевченко ВСУ регулярно идут в контратаки, однако несут серьёзные потери без ощутимого прогресса. В Лысовке противник задействовал бронетехнику для наступления на северные позиции, а в Зелёном пытался закрепиться внутри населённого пункта, но российские войска удержали оборону.
Основные боевые действия развернулись в районах Котляровки, Преображенки и Богдановки, где ВС РФ продолжают наступление. На восточном фланге, в Тарасовке, идут интенсивные бои с активным участием обеих сторон.
Работа ПВО: отражение атак беспилотников ВСУ
Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над Курской областью. В результате атаки в регионе повреждены жилые дома, подстанция и линии электропередач. В Таганроге несколько человек пострадали при ударе по жилому кварталу. Днём ВСУ атаковали дронами газораспределительную станцию в Сватово (Луганская область), последствия уточняются.
Удары ВКС РФ по объектам противника
Российская авиация продолжает наносить удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Наиболее значительные атаки были зафиксированы в Харькове, Одесской области и Краматорске.
В результате поражены:
- склады с боеприпасами и военной техникой;
- узлы связи и центры управления;
- учебный центр подготовки операторов беспилотников.
Читайте также:
МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность
Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину
Дайана Хусинова