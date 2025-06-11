Бойцы ВС России беспилотниками нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области
Командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тобол» сообщил о действиях российских беспилотников в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, российские дроны активно работают по маршрутам движения украинских войск, нарушая их логистику.
«Мы находимся в непосредственной близости от границы и каждый день систематически выполняем задачи по целям в Днепропетровской области, где происходит ротация противника и подвоз новых подразделений», — отметил «Тобол».
Он также добавил, что российские дроноводы используют различные методы, включая засады и минирование, чтобы эффективно противодействовать действиям ВСУ.
По словам командира, интенсивное движение противника создает постоянные возможности для атаки.
«Цели всегда есть», — заключил он, подчеркивая важность работы беспилотников в текущих условиях.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.