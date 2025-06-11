Бойцы ВС России беспилотниками нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области

11 июня 2025, 07:08

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Командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тобол» сообщил о действиях российских беспилотников в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, российские дроны активно работают по маршрутам движения украинских войск, нарушая их логистику.





«Мы находимся в непосредственной близости от границы и каждый день систематически выполняем задачи по целям в Днепропетровской области, где происходит ротация противника и подвоз новых подразделений», — отметил «Тобол».

«Цели всегда есть», — заключил он, подчеркивая важность работы беспилотников в текущих условиях.