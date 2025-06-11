Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА над Чертковским районом
Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушную атаку, уничтожив вражеские БПЛА над Чертковским районом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — добавил он.Ранее сообщалось, что над городом Котовск в Тамбовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, они связаны с работой системы ПВО против беспилотников ВСУ. Дроны пытаются атаковать Тамбовский пороховой завод.
Также громкие звуки, похожие на взрывы, в ночь с 10 на 11 июня услышали местные жители в небе над Курском.