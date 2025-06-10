Устроивший резню в Амстердаме преступник оказался дезертиром из ВСУ

10 июня 2025, 23:12

Дезертир ВСУ напал на прохожих в Амстердаме из желания сесть в европейскую тюрьму

Фото: iStock/Alexey_Arz

Мужчина, который кинулся на прохожих с ножом в центре Амстердама и ранил пять людей в марте, оказался дезертиром из Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30-летний украинец мечтал оказаться в европейской тюрьме, передает телерадиокомпания NOS.





По информации NOS, Роман Д. состоял в Вооруженных силах Украины с 2019 года. В 2023 мужчина получил сильную контузию из-за взрыва гранаты и страдал головокружениями. Позже у него «отпало» желание воевать, вместо этого хотелось оказаться в европейской тюрьме, где об украинце могли бы «позаботиться до конца жизни». Эту информацию журналистам раскрыли бывшие сослуживцы преступника.





«Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение», — сообщил один из бойцов ВСУ.