Жители российского города сообщили о взрывах в небе
В небе над Курском местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Предварительно, работает система ПВО из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы сообщили о первых звуках около 02:00 ночи (мск). Предварительные данные указывают на работу систем противовоздушной обороны, которые могли отражать очередную атаку дронов ВСУ.
Некоторые горожане отметили, что в их домах ощутимо дрожали оконные стекла из-за взрывов. На данный момент официальные источники не предоставили информации о возможных последствиях на земле или наличии пострадавших в результате событий в курском небе.
Ранее сообщалось, что мужчина, который кинулся на прохожих с ножом в центре Амстердама и ранил пять людей в марте, оказался дезертиром из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нидерландская прокуратура не исключает террористического умысла в действиях бывшего солдата.
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