Жители российского города сообщили о взрывах в небе

11 июня 2025, 03:13

Shot: Жители Курска сообщили о звуках взрывов в небе над городом

Фото: iStock/dzika_mrowka

В небе над Курском местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Предварительно, работает система ПВО из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.