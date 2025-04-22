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Военнослужащие группировки «Центр» в ходе операции по освобождению села Преображенка в Донецкой Народной Республике практически полностью отказались от радиопереговоров, заменив их системой звуковых сигналов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что такая тактика обеспечила слаженное взаимодействие штурмовых подразделений и повысила эффективность операций.
Сложной задачей для штурмовиков стало преодоление открытой местности без укрытий, что вынудило их действовать малыми группами по 3-4 человека. Для повышения скрытности использовались антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия. В результате скоординированных действий российские военнослужащие смогли успешно продвинуться и зачистить территорию, эффективно противодействуя вражеским беспилотникам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сложной задачей для штурмовиков стало преодоление открытой местности без укрытий, что вынудило их действовать малыми группами по 3-4 человека. Для повышения скрытности использовались антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия. В результате скоординированных действий российские военнослужащие смогли успешно продвинуться и зачистить территорию, эффективно противодействуя вражеским беспилотникам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова