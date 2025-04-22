Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки

Боевые действия возобновились после кратковременного перемирия, с активными столкновениями на Запорожском, Угледарском, Торецком и других направлениях. Российские войска продолжают наступление, в то время как ВСУ укрепляют свои позиции с помощью беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Российские ВКС наносят точечные удары по военной инфраструктуре Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».