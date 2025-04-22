Российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Орловской, Белгородской областями и Крымом

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Вечером 21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это событие произошло в период с 20:00 до 06:00 мск, когда дежурные силы ПВО вступили в бой с дронами, пытавшимися атаковать стратегически важные объекты, сообщили в МО РФ.
Наибольшее количество сбитых дронов — пять — было зафиксировано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, а два — над Орловской областью.
Ситуация в приграничных и центральных регионах страны остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои попытки атаковать российские территории с помощью дронов, что подчеркивает актуальность и важность работы сил ПВО. Несмотря на постоянные угрозы, российские военные показывают высокую степень готовности и профессионализма, перехватывая большинство летательных аппаратов противника.
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Ситуация в приграничных и центральных регионах страны остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои попытки атаковать российские территории с помощью дронов, что подчеркивает актуальность и важность работы сил ПВО. Несмотря на постоянные угрозы, российские военные показывают высокую степень готовности и профессионализма, перехватывая большинство летательных аппаратов противника.
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Дарья Осипова