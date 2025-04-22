Российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Орловской, Белгородской областями и Крымом

Во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным и действовавшего с 19 по 21 апреля, украинские войска использовали этот период для переброски дополнительных сил в Запорожскую область. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.