Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе

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Житель поселка Желанное Донецкой Народной Республики рассказал о том, как бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов. Об этом пишут РИА Новости.
«Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли», — поделился с изданием житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник.
Мирошник отметил, что одному жителю удалось спастись после брошенной гранаты. Он выглянул из подвала и подумал, что перед ним российские военные. Когда житель с ними поздоровался, те крикнули «слава Украине», после чего стали закидывать подвал гранатами. По словам Мирошника, жителя спасло то, что он обложил себя дверями.
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Иван Мусатов