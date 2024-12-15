Рогов: группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово

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Группировка ВСУ численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, также в окружение попал отряд специального назначения ВСУ. «Огневой мешок» для украинских войск находится южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. Контратака ВСУ проходит западнее Успеновки.
Рогов отметил, что группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, в чем им было отказано. По итогу армия РФ смогла полностью окружить противника. Сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки.
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Иван Мусатов