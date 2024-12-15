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Рогов: группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка ВСУ численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.


По его словам, также в окружение попал отряд специального назначения ВСУ. «Огневой мешок» для украинских войск находится южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. Контратака ВСУ проходит западнее Успеновки.

Рогов отметил, что группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, в чем им было отказано. По итогу армия РФ смогла полностью окружить противника. Сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки.

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#всу
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#рогов
#сво
#донбасс
Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе
РИА Новости: бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов в ДНР
15 декабря 2024, 06:54

Фото: iStock/Olena_Z

Житель поселка Желанное Донецкой Народной Республики рассказал о том, как бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов. Об этом пишут РИА Новости.
«Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли», — поделился с изданием житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник.

Мирошник отметил, что одному жителю удалось спастись после брошенной гранаты. Он выглянул из подвала и подумал, что перед ним российские военные. Когда житель с ними поздоровался, те крикнули «слава Украине», после чего стали закидывать подвал гранатами. По словам Мирошника, жителя спасло то, что он обложил себя дверями.

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#военные
#днр
#всу
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Журналист Репке: правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить
15 декабря 2024, 06:29

Фото: iStock/IherPhoto

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове). Я думаю, это больше, чем теория заговора», — написал Репке.

Свои предположения журналист выдвинул основываясь на состоянии городов в Донецкой Народной Республике. По его словам, населенные пункты выглядят нетронутыми, в связи с чем Репке обвинил ВСУ в недостаточной обороне городов Донбасса. Журналист заявил, что киевские власти решили сдать города ДНР и отступить.

Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск в кураховском направлении.

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#днр
#всу
#вс рф
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Операторы БПЛА ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области
15 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Операторы ударных БПЛА разведывательного батальона 58-й группировки «Днепр» уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали РИА Новости.
Как рассказал начальник штаба батальона с позывным «Беркут», оператор обнаружил склад хранения инженерных боеприпасов противника во время поиска и разведки территории. В общей сложности удалось зафиксировать порядка 50 противотанковых мин. Было принято решение об уничтожении склада. После первого прямого попадания началось возгорание, а после него сильная детонация.

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Администрация Курахово принудительно эвакуировала детей
РИА Новости: администрация Курахово принудительно эвакуировала детей
15 декабря 2024, 06:03

Фото: iStock/Roman Novitskii

Администрация Курахово в ДНР занималась принудительной эвакуацией детей. Этим поделилась с РИА Новости бывшая сотрудница украинской городской администрации.
«Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун», — рассказала собеседница издания.
По словам бывшей работницы украинской администрации Курахово, многие люди уехали из населенного пункта принудительно. Также она отметила, что на данный момент в городе очень многие дети прячутся по подвалам не первый месяц.

Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск по освобождению Курахово. Город является крупнейшим в юго-западной части ДНР.

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#дети
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Пушилин: войска РФ увеличили темп продвижения в кураховском направлении
15 декабря 2024, 05:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За последние дни российская армия увеличила темпы освобождения Курахово. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин для РИА Новости.
«В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово» — сообщил Пушилин агентству.

Ранее «Радио 1» писало о кураховской администрации, которая не выдавала гуманитарную помощь русскоговорящему населению. Напомним, Курахово дольше всех оставался под контролем украинских вооруженных сил после освобождения Угледара.

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#всу
#пушилин
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#армия россии
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Администрация Курахово запрещала оказывать гуманитарную помощь русскоговорящим
РИА Новости: администрация Курахово не оказывала гуманитарную помощь русскоговорящим
15 декабря 2024, 05:10

Фото: iStock/Jovanmandic

Кураховская городская администрация отказывала русскоговорящим жителям в оказании гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшую сотрудницу администрации Алину.
«Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — рассказала Алина.

Курахово является городом западной части Донецкой Народной Республики. Он расположен в 46 километрах от центра региона. Населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части Донбасса. Курахово дольше всех оставался под контролем украинских вооруженных сил после освобождения Угледара. Благодаря взятию Курахово армия России может дальше продвигаться к западной границе ДНР.

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#всу
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#сво
#гуманитарная помощь
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Свыше тысячи бойцов подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали
15 декабря 2024, 04:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.
Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.

По словам Бутусова*, столь массовое дезертирство связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей. Не имея должной подготовки бойцы решили сбежать.

Журналист отметил, что после этого командир 155-й бригады был снят с должности.

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#сво
#украина
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Лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину
Politico: лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину
15 декабря 2024, 04:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ходе встречи лидеров европейский стран в Брюсселе будет обсуждаться отправка войск ЕС на Украину. Об этом пишут Politico.
«Европейские лидеры планируют встретиться с... Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине», — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что на встрече 18 декабря будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По данным газеты, встреча состоится после давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

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#украина
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Депутат Рады заявил о невозможности Украины участвовать в переговорах с позиции силы
Дубинский: Украина не сможет участвовать в переговорах с Россией с позиции силы
15 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/3dmitry

Украина не сможет улучшить свои позиции, чтобы войти в процесс мирных переговоров с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как высказался депутат в своем telegram-канале, при режиме Владимира Зеленского диалог о завершении украинского конфликта будет невозможен. Дубинский отметил, что для старта мирных переговоров следует избавиться от политической верхушки во главе с Зеленским.

Стоит отметить, что на данный момент Александр Дубинский находится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.

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