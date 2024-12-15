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Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове). Я думаю, это больше, чем теория заговора», — написал Репке.
Свои предположения журналист выдвинул основываясь на состоянии городов в Донецкой Народной Республике. По его словам, населенные пункты выглядят нетронутыми, в связи с чем Репке обвинил ВСУ в недостаточной обороне городов Донбасса. Журналист заявил, что киевские власти решили сдать города ДНР и отступить.
Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск в кураховском направлении.
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