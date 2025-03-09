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Украинские военные бросили большое количество тел сослуживцев на разбитых позициях в освобождённой Николаевке в Курской области. Об этом боец группировки войск «Север» сообщил в беседе с РИА Новости.
Российский военный отметил, что вернуть контроль над населённым пунктом удалось благодаря чётким и решительным действиям 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. Бойцы провели успешную зачистку территории, не оставив ВСУ шансов на сопротивление.
В результате в Николаевке остались брошенными множество тел погибших украинских бойцов, которые командование ВСУ вывозить не собирается.
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Анастасия Чинкова